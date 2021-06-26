За сутки от коронавируса привились более 12 тысяч петербуржцев

За сутки от коронавируса привились более 12 тысяч петербуржцев
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

За сутки от коронавируса привились 12 117 петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Второй компонент препарата получили 5 469 горожан. Всего с начала массовой вакцинации прививки от COVID-19 сделали 834 932 человека. Из них уже 687 246 полностью завершили цикл вакцинации.

Сейчас в городе доступно три вида вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.

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