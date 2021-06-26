Минздрав Аргентины оценил эффективность одной дозы «Спутника V» для пожилых

Введение одной дозы вакцины «Спутник V» снижает смертность от ковида на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет. Об этом сообщил минздрав Аргентины.

«При использовании только одной дозы «Спутник V» или AstraZeneca смертность от коронавируса снижается на 70-80%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при введении двух доз этих вакцин смертность снижается более чем на 90%.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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