Минздрав Аргентины оценил эффективность одной дозы «Спутника V» для пожилых

Минздрав Аргентины оценил эффективность одной дозы &#171;Спутника V&#187; для пожилых
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Введение одной дозы вакцины «Спутник V» снижает смертность от ковида на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет. Об этом сообщил минздрав Аргентины.

«При использовании только одной дозы «Спутник V» или AstraZeneca смертность от коронавируса снижается на 70-80%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при введении двух доз этих вакцин смертность снижается более чем на 90%.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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