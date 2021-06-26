Выборжане радовались затопленным улицам после ночной грозы и ливня

Выборжане радовались затопленным улицам после ночной грозы и ливня
Потоп в Выборге. Фото: "Интересный Выборг"

В Ленинградскую область в Выборг наконец-то наведался дождь, который так ждали горожане.

Прошлой ночью с 25 на 26 июня в Выборге небо разразилось громом. Выпали многочисленные осадки в виде дождя. Кроме того, были и молнии. О том, что в области наконец пошел дождь, да еще какой, рассказали местные жители в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Интересный Выборг».

Местная жительница поприветствовала выборажан и заявила, что в 3:30 на проспекте Победы был небольшой потоп.

Несмотря на то, что подобный «апокалипсисам» принято расстраиваться, жители Выборга больше радовались, чем возмущались лужам.

Ведь в Ленинградской области около недели стояла аномальная жара более +30 градусов. Исключением станут выходные. Уже сегодня, в субботу синоптики прогнозируют более прохладную погоду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как охладить квартиру без кондиционера.

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