В Петербурге не хватает двух из трех вакцин от COVID

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: Pixabay

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: Pixabay

В Северной столице нет нужды в вакцине, так как в общей сложности горожанам доступно 117 170 комплектов доз, однако большая часть из них «Спутник-V».

Запас двух из трех вакцин в Петербурге для прививки походят к концу. Остается мало препаратов «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», об этом сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Сейчас еще доступны все три вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Но последних двух остается совсем немного. Город ожидает поставки новых партий.

Стоит заметить, что на сегодня в городе на Неве есть 117 170 комплектов доз всех трех препаратов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург обновил рекорд по суточной смертности от коронавируса. Кроме того, Северная столица за прошлые сутки стала лидером по смертности среди всех регионов.