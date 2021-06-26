В 2023 году «Формула-1» состоится в Петербурге

О том, что буквально через несколько лет «Формула-1» пройдет в Северной столице заявил президент соревнования.

Так, президент «Формулы-1» Бернард Чарльз «Берни» Экклстоун объявил о том, что гонку в 2023 году проведут в Петербурге.

Известно, что в средствах массовой информации были новости, что российский этап чемпионата может быть перенесен из Сочи в город на Неве.

Есть вероятность, что мероприятие состоится в «Игоре». О том, что возможен перенос гонки в Северную столицу говорили еще в 2019 году. Несколько лет назад об этом писало британское издание Daily Mail. На тот момент чиновники опровергли информацию об этом.

По мнению главы комитета по туризму Петербурга Сергея Корнеева, проведение соревнований под Петербургом может оказать помощь городу. Он думает, что после пандемии коронавируса почти любое крупное событие добавит в копилку города на Неве репутационный и имиджевый эффект.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Левашовское шоссе перекроют из-за соревнований по велоспорту.