Нападающий Кокорин может покинуть «Фиорентину»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть итальянский клуб.

Футболист попал в сферу интересов клубов из России и Ближнего Востока. «Фиалки» готовы отпустить Кокорина, но за адекватную сумму, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Контракт рассчитан на три с половиной года. Ранее выступал за «Спартак» с августа 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной». Футболист прибыл во Флоренцию, где подпишет контракт с местным клубом. По информации различных источников, стоимость трансфера Кокорина составит € 3,5 млн.