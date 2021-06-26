Иномарка врезалась в стену супермаркета на Ленинградском шоссе

Вечером 25 июня в городе Отрадное в Ленобласти иномарка врезалась в стену универсама «Магнит».

По словам очевидцев, ДТП произошло из неудобной обуви, которая зацепилась за педаль.

«В городе Отрадное водитель врезался в стену магазина «Магнит» по адресу Ленинградское шоссе 15. Говорит, что тапок зацепился за педаль», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных снимках видна вмятина в стене магазина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Дунайском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины не смогли разъехаться ранним утром, на участке собралась пробка.