Массовое ДТП собрало пробку на Дунайском проспекте

Массовое ДТП собрало пробку на Дунайском проспекте
Машины столкнулись на Дунайском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Дунайском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины не смогли разъехаться ранним утром, на участке собралась пробка.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 25 июня, у дома №38. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Там оказалось 4 участника ДТП», — написал автор записи.

По словам очевидцев, в результате столкновения один из автомобилей выехал на полосу встречного движения и пробил дорожное ограждение. Они также отметили, что транспортные средства столкнулись на практически пустой дороге. К настоящему моменту на участке собралась пробка.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Сланцевском районе.

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