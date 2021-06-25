Массовое ДТП собрало пробку на Дунайском проспекте

Машины столкнулись на Дунайском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Машины столкнулись на Дунайском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Дунайском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины не смогли разъехаться ранним утром, на участке собралась пробка.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 25 июня, у дома №38. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Там оказалось 4 участника ДТП», — написал автор записи.

По словам очевидцев, в результате столкновения один из автомобилей выехал на полосу встречного движения и пробил дорожное ограждение. Они также отметили, что транспортные средства столкнулись на практически пустой дороге. К настоящему моменту на участке собралась пробка.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Сланцевском районе.