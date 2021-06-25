Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Сланцевском районе

Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Сланцевском районе
К месту ДТП прибыли спасатели. Фото: pixabay

В Сланцевском районе Ленобласти случилась серьезная авария на трассе Сланцы-Кингисепп. Один человек пострадал.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 25 июня, около 5:30. К месту происшествия были вызваны спасатели. К аварии выехали четыре сотрудника на одной единице техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, в ходе ликвидации последствий аварии была произведена деблокировка пострадавшего из искореженного авто. Сейчас его состояние неизвестно.

Причина ДТП уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей тушили ванную комнату в Невском районе.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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