Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Сланцевском районе

В Сланцевском районе Ленобласти случилась серьезная авария на трассе Сланцы-Кингисепп. Один человек пострадал.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 25 июня, около 5:30. К месту происшествия были вызваны спасатели. К аварии выехали четыре сотрудника на одной единице техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, в ходе ликвидации последствий аварии была произведена деблокировка пострадавшего из искореженного авто. Сейчас его состояние неизвестно.

Причина ДТП уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей тушили ванную комнату в Невском районе.