Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Сланцевском районе

В Сланцевском районе Ленобласти случилась серьезная авария на трассе Сланцы-Кингисепп. Один человек пострадал.
Дорожный инцидент случился в пятницу, 25 июня, около 5:30. К месту происшествия были вызваны спасатели. К аварии выехали четыре сотрудника на одной единице техники.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, в ходе ликвидации последствий аварии была произведена деблокировка пострадавшего из искореженного авто. Сейчас его состояние неизвестно.
Причина ДТП уточняется.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей тушили ванную комнату в Невском районе.