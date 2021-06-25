Девять спасателей тушили ванную комнату в Невском районе

В Невском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили ванную комнату в квартире жилого дома.

Возгорание случилось в пятницу, 25 июня, в доме 5/1 по улице Коллонтай. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 4:11. К месту происшествия оперативно выехали 9 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире, в ванной комнате обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

К 4:39 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в трехкомнатной квартире в Калининском районе тушили 22 спасателя. В комнате и коридоре выгорела обстановка на общей площади 20 квадратных метров.