Пожар в трехкомнатной квартире в Калининском районе тушили 22 спасателя

Пожар в трехкомнатной квартире в Калининском районе тушили 22 спасателя
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Поздним вечером 24 июня в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 23:44. Пожар произошел в трёхкомнатной квартире на улице Академика Байкова, д. 11, корп.3.

В комнате и коридоре выгорела обстановка на общей площади 20 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 00:45.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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