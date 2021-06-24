Рядом с «Невской мануфактурой» произошел пожар

Рядом с &#171;Невской мануфактурой&#187; произошел пожар
На улице Тельмана произошел пожар. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Невском районе районе Северной столицы на улице Тельмана заметны черные клубы дыма.

Отмечается, что все случилось за Невской мануфактурой.

Напомним, что несколько месяцев назад, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один пожарный.

В данный момент неизвестно есть ли пострадавшие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе утренний пожар в частном доме потушили за час.

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