В Тосненском районе утренний пожар в частном доме потушили за час

В Тосненском районе утренний пожар в частном доме потушили за час
Пожар уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Рано утром в Тосненском районе Ленобласти горел частный дом с хозяйственной постройкой. Пожар потушили за час.

Как сообщает регионально управление МЧС, все случилось в СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи. Очевидцы вызвали экстренные службы в понедельник в 5 часов 40 минут.

На место происшествия прибыла работала дежурная смена 111 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. С огнем боролись восемь человек и две единицы техники.

Площадь пожара в частном доме и хозяйственной постройке достигла 112 квадратных метров. Пламя потушили в 6 часов 37 минут. Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара устанавливается отделом дознания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе горела квартира.

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