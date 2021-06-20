В Колпинском районе горела квартира

В Колпинском районе горела квартира
Сведений о пострадавших нет. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Пожар накануне произошел в Колпинском районе.

В одиннадцать часов пятнадцать минут вечера поступило сообщение о пожаре по адресу: Тверская улица., д. 33, ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В двухкомнатной квартире горели комната и на балкон на общей площади 10 кв.метров.

В половине одиннадцатого пожар потушили. Сведений о пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы: 4 машины и 13 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Красных Зорь у мужчины отобрали 600 тысяч рублей и ранили ножом. Полиция Северной столицы разыскивает злоумышленника, ограбившего мужчину. Он ударил его ножом и украл 600 тысяч рублей. Происшествие случилось у дома 8/2 на бульваре Красных Зорь, накануне у кафе, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Мужчине вызвали машину скорой помощи. Его госпитализировали с тяжёлыми травмами.

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