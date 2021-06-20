На Красных Зорь у мужчины отобрали 600 тысяч рублей и ранили ножом

На Красных Зорь у мужчины отобрали 600 тысяч рублей и ранили ножом
Мужчине  вызвали машину скорой помощи. Его госпитализировали с тяжёлыми травмами. Фото: unsplash.com

Полиция Северной столицы разыскивает злоумышленника, ограбившего мужчину. Он ударил его ножом и украл 600 тысяч рублей.

Происшествие случилось у дома 8/2 на бульваре Красных Зорь, накануне у кафе, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Мужчине вызвали машину скорой помощи. Его госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Полиция проводит проверку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочего Кировского завода госпитализировали с 70-процентным ожогом. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Инцидент случился в субботу, 19 июня. 51-летний мужчина работал машинистом крана, и во время его смены произошел несчастный случай. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из-за действия окислителя случился выброс огня из печи. В результате случившегося мужчина получил ожоги 70% тела.

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