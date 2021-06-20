Работник Кировского завода попал в реанимацию с ожогом в 70%

Рабочего Кировского завода госпитализировали с 70-процентным ожогом. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Инцидент случился в субботу, 19 июня. 51-летний мужчина работал машинистом крана, и во время его смены произошел несчастный случай.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из-за действия окислителя случился выброс огня из печи. В результате случившегося мужчина получил ожоги 70% тела.
В настоящее время пострадавший в тяжелом состоянии находится в ожоговой реанимации.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о трагедии на Балтийском заводе. При строительстве ледокола погиб рабочий.