Работник Кировского завода попал в реанимацию с ожогом в 70%

Работник Кировского завода попал в реанимацию с ожогом в 70%
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Рабочего Кировского завода госпитализировали с 70-процентным ожогом. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Инцидент случился в субботу, 19 июня. 51-летний мужчина работал машинистом крана, и во время его смены произошел несчастный случай.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из-за действия окислителя случился выброс огня из печи. В результате случившегося мужчина получил ожоги 70% тела.

В настоящее время пострадавший в тяжелом состоянии находится в ожоговой реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о трагедии на Балтийском заводе. При строительстве ледокола погиб рабочий.

госпитализация кировский завод новости СПб ожоги


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Московском проспекте заметили странно «припаркованный» автомобиль
Работник Кировского завода попал в реанимацию с ожогом в 70%
Погиб сын советской рок-звезды Александра Башлачева
Петербуржцы переполнили пригородные электрички
Инкассаторская машина протаранила столб и ограждение в Волховском районе
Автомобиль слетел в кювет после ДТП на Приморском шоссе
Суточный прирост COVID-больных в Петербурге перевалил за тысячу
К пляжу в Петербурге причалил десантный корабль на воздушной подушке