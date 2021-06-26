Петербургские велосипедисты привязали к спинам резиновых женщин и отправились на пробег

Велосипедисты из Северной столицы привязали к своим спинам резиновых кукол и проехались по автомобильной дороге «Сортавала» в Ленинградской области.
Как сообщает «Фонтанка», велосипедисты отправились по Новоприозерскому шоссе.
Отмечается, что участники пробега двигались в сторону Лосево что в Приозерском районе.
Известно, что именно там состоится традиционный заплыв на резиновых женщинах.
Напомним, что смешливое соревнование вновь начали проводить после перерыва во много лет.
В публикации издания велосипедистов назвали «лишенными женской ласки». Из-за участников заезда был несколько приостановлен поток машин на Новоприозерском шоссе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на улице Тельмана легковушка сбила велосипедиста.