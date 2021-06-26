Петербургские велосипедисты привязали к спинам резиновых женщин и отправились на пробег

Велосипедистов заметили на пути в Лосево. На их спинах висели резиновые женщины. Фото: pixabay

Велосипедистов заметили на пути в Лосево. На их спинах висели резиновые женщины. Фото: pixabay

Велосипедисты из Северной столицы привязали к своим спинам резиновых кукол и проехались по автомобильной дороге «Сортавала» в Ленинградской области.

Как сообщает «Фонтанка», велосипедисты отправились по Новоприозерскому шоссе.

Отмечается, что участники пробега двигались в сторону Лосево что в Приозерском районе.

Известно, что именно там состоится традиционный заплыв на резиновых женщинах.

Напомним, что смешливое соревнование вновь начали проводить после перерыва во много лет.

В публикации издания велосипедистов назвали «лишенными женской ласки». Из-за участников заезда был несколько приостановлен поток машин на Новоприозерском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на улице Тельмана легковушка сбила велосипедиста.