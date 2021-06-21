На Тельмана легковушка сбила велосипедиста

На Тельмана легковушка сбила велосипедиста
В аварии пострадал велосипедист. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчине не хватило скорости, чтобы избежать аварии.

В Невском районе сегодня, 21 июня, произошла авария с участием велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Тельмана. Там легковой автомобиль наехал на велосипед, который, кажется, находился в зоне «зебры». Судя по кадрам, мужчине чуть-чуть не хватило скорости, чтобы избежать аварии.

Непонятно, каково состояние пострадавшего, но, кажется, он остался жив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти произошла авария с участием мотоцикла и велосипеда: погибли двое.

дтп невский район новости СПб


 

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На Тельмана легковушка сбила велосипедиста