На Тельмана легковушка сбила велосипедиста

В аварии пострадал велосипедист. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадал велосипедист. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчине не хватило скорости, чтобы избежать аварии.

В Невском районе сегодня, 21 июня, произошла авария с участием велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Тельмана. Там легковой автомобиль наехал на велосипед, который, кажется, находился в зоне «зебры». Судя по кадрам, мужчине чуть-чуть не хватило скорости, чтобы избежать аварии.

Непонятно, каково состояние пострадавшего, но, кажется, он остался жив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти произошла авария с участием мотоцикла и велосипеда: погибли двое.