В Ленобласти произошла авария с участием мотоцикла и велосипеда: погибли двое

Оба мужчины скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 21 июня произошла смертельная авария. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

ДТП произошло на седьмом километре подъезда к жд-станции Ламбери. Там по непонятной причине столкнулись велосипедист и мотоциклист. После этого велосипедиста отбросило в сторону легкового автомобиля. В результате аварии скончались оба – прямо на месте, не дождавшись скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП в Тихвинском районе зажало два человека.