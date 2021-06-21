В Ленобласти произошла авария с участием мотоцикла и велосипеда: погибли двое

В Ленобласти произошла авария с участием мотоцикла и велосипеда: погибли двое
В аварии погибли два человека. Фото: Pixabay

Оба мужчины скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 21 июня произошла смертельная авария. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

ДТП произошло на седьмом километре подъезда к жд-станции Ламбери. Там по непонятной причине столкнулись велосипедист и мотоциклист. После этого велосипедиста отбросило в сторону легкового автомобиля. В результате аварии скончались оба – прямо на месте, не дождавшись скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП в Тихвинском районе зажало два человека.

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