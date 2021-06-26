В аэропорту Пулково в субботу задержали 13 внутренних рейсов: 7 из на море

Сегодня, 26 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают 13 самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Ухты, Сочи, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Москвы, Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 17:00, однако время вылета сдвинули. Кроме этого опаздывает еще один рейс до Симферополя, который был назначен в 16:40.

Далее с опозданием вылетит рейс до Ухты. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 15:25.

Также задерживают два рейса до Сочи. Один самолет должен был улететь в 18:00, а другой в 19:45.

Еще опаздывает рейс до Ростова-на-Дону, который планировался в 16:10.

Время вылета двух самолетов в Анапу с 15:31 и 21:20 также отложили.

Еще позже обычного полетит воздушное судно до Геленджика, запланированное на 17:00.

Два других самолета в Москву также отложили с 16:25 и 20:05.

Следующая задержка — самолет до Калининграда. Вылет сдвинули с 19:50.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково.