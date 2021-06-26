Стало известно, почему Смольный не дает информацию о госпитализациях с COVID-19

Смольный ответил, почему не дает информацию по коронавирусным больным. Фото: Pixabay

Смольный ответил, почему не дает информацию по коронавирусным больным. Фото: Pixabay

Смольный заявил, что отсутствие сведений о госпитализации пациентов больных ковид-19 связано с тем, что в законодательстве ничего не сказано о содержании справок о ходе борьбы с коронавирусом.

Ежедневный отчет о количестве поступающих в медучреждения Петербурга больных коронавирусом Смольный перестал публиковать еще 3 июня.

Журналисты попросили предоставить такие данные. Однако в Комитете по здравоохранению в ответе на вопрос «Форпост — Северо-Запад» сказали, что не обязаны давать подобные сведения.

Сообщение гласит, что буква закона не велит.

Затем же последовал дополнительный вопрос, в котором интересовались, будет ли показана статистика по поступающим пациентам. На этом в Комздраве отвечать не стали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.