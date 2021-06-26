Дмитрий Павлов положил начало Царскосельскому мотопараду

В городе Пушкин 24 июня отмечалось 311-летием города, в связи с этим предприниматель Дмитрий Павлов решил поздравить горожан и организовал «Царскоселький марафон».

Сначала в честь праздника были возложены цветы к мемориальному комплексу «Ополченцы», а затем торжествующие отправились к великому поэтому, имя которого носит город. Об этом сообщает новостной портал MK.RU.

Кроме этого, горожан захотел поздравить глава пушкинского района Владимир Омельницкий, а также президент Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев. При этом Дмитрий Павлов же в честь праздника официально открыл Царскосельский мотопарад.

Отмечается, что мотоколонну украсили флагами России и города Пушкина. Такой кортеж разъезжал по всем улицам и завораживал горожан. Конечной станцией был район Славянка.

На финише мотоциклы встретили подопечные благотворительного фонда «Добродушие» и его директор Екатерина Машкова.

Интересно, что инициатива в честь дня города устроить мотопарад неслучайна. О том, с чем связана эта идея поведал организатор мероприятия Дмитрий Павлов.

Он рассказал, что как раз-таки в Царском Селе состоялись первые мотогонки в России, это было в 1898 году.

«И этот первый Царскосельский мотопарад, я думаю, что он станет традиционным. Он будет привлекать много туристов, россиян, мотоциклистов, байкеров на радость жителям Пушкина. И мы будем поддерживать эту традицию!» — заключил Павлов.

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