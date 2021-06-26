Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке Гражданского и Верности

ДТП на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности автомобиль вылетел на тротуар после ДТП с легковушкой. К месту происшествия прибыли спасатели и медики.

Авария случилась сегодня, 26 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Произошло два мощных хлопка», — написал автор записи.

По словам очевидцев, автомобиль черного цвета врезался в легковушку, выполняющую разворот, а после влетел в столб на тротуаре. В черной машине находилась семья, один пассажир вышел из транспорта и лег на траву. В результате аварии оказались перекрыты две полосы.

К месту ДТП оперативно прибыли сотрудники МЧС и реанимобиль. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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