Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке Гражданского и Верности

На перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности автомобиль вылетел на тротуар после ДТП с легковушкой. К месту происшествия прибыли спасатели и медики.
Авария случилась сегодня, 26 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Произошло два мощных хлопка», — написал автор записи.
По словам очевидцев, автомобиль черного цвета врезался в легковушку, выполняющую разворот, а после влетел в столб на тротуаре. В черной машине находилась семья, один пассажир вышел из транспорта и лег на траву. В результате аварии оказались перекрыты две полосы.
К месту ДТП оперативно прибыли сотрудники МЧС и реанимобиль. Информация о возможных пострадавших не приводится.
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