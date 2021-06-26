Автобусы сменили маршрут из-за дыры в асфальте на Энергетиков

В Красногвардейском районе Северной столицы несколько автобусов сменили маршрут.

Об этом стало известно в субботу, 26 июня. Причиной изменений стал провал асфальта на проспекте Энергетиков.

Как сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Речь идет об автобусных маршрутах № 82, 123, 131, 185. Транспорт идет по Якорной улице, затем сворачивает на проспект Шаумяна, а после выезжает на Энергетиков по Магнитогорской.

О том, как долго продержатся изменения трасс автобусных маршрутов, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на автобусном вокзале Петербурга поймали восьмерых безмасочников.