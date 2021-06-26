Спасатели выловили труп из пруда в Шуваловском парке

Спасатели выловили труп из пруда в Шуваловском парке
Труп выловили из воды в Шуваловском парке. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга обнаружили труп мужчины. К месту ЧП прибыли спасатели.

Инцидент произошел в субботу, 26 июня, в Шуваловском парке. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, примерно в 18:20 из пруда выловили труп. На кадрах видно, что на месте работают спасательные службы.

Об обстоятельствах смерти в данный момент ничего неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тело женщины найдено у железной дороги на Российском проспекте. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники оперативной группы.

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