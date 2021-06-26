Тело женщины найдено у железной дороги на Российском проспекте

Тело женщины найдено у железной дороги на Российском проспекте
Тело обнаружили у ж/д. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

У железной дороги на путепроводе на Российском проспекте обнаружили тело женщины.

О пугающей находке стало известно в субботу, 26 июня. подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники оперативной группы. Причины смерти женщины пока неизвестны.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в озере в Юкках обнаружили труп мужчины, утонувший почти неделю назад. Поисками занимался поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Тело доставили на берег и передали правоохранителям.

новости СПб труп


 

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