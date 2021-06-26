Тело женщины найдено у железной дороги на Российском проспекте

У железной дороги на путепроводе на Российском проспекте обнаружили тело женщины.
О пугающей находке стало известно в субботу, 26 июня. подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники оперативной группы. Причины смерти женщины пока неизвестны.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в озере в Юкках обнаружили труп мужчины, утонувший почти неделю назад. Поисками занимался поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Тело доставили на берег и передали правоохранителям.