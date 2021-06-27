Трамп обвинил Байдена в одобрении проекта «Северный поток — 2»

Экс- президент США Дональд Трамп заявил, что он остановил строительство «Северного потока — 2», в то время как нынешний президент Джо Байден его разрешил. Об этом он рассказал во время выступления на митинге в городке Веллингтон в штате Огайо.

«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. <…> И у меня были хорошие отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным, но это хорошо», — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.