Названы самые агрессивные виды рака

Врач-химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, какие разновидности онкологических заболеваний можно считать наиболее агрессивными.

В качестве критерия оценки болезни он выбрал податливость к лечению.

«Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него. Тогда в классификацию попадут следующие виды рака: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени», — цитирует его «Пятый канал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта. По его словам, при наличии предрасположенности, могут появиться колиты, болезни периферических сосудов.