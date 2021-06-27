Названы самые агрессивные виды рака

Названы самые агрессивные виды рака
Онколог назвал самые агрессивные виды рака. Фото: Pixabay

Врач-химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, какие разновидности онкологических заболеваний можно считать наиболее агрессивными.

В качестве критерия оценки болезни он выбрал податливость к лечению.

«Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него. Тогда в классификацию попадут следующие виды рака: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени», — цитирует его «Пятый канал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта. По его словам, при наличии предрасположенности, могут появиться колиты, болезни периферических сосудов.

врач заболевания рак


 

Новости партнеров
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклиста увезли на «скорой» после ДТП в Приморском районе
Пожар в «двушке» на Светлановском проспекте тушили 14 спасателей
В результате ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Названы самые агрессивные виды рака
Мясников назвал симптом дефицита витамина D
Трамп обвинил Байдена в одобрении проекта «Северный поток — 2»
Состояние певицы МакSим ухудшилось: поражены 80 % легких
В воскресенье в Пулково задержали шесть рейсов