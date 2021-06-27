Мотоциклиста увезли на «скорой» после ДТП в Приморском районе

В ночь на 27 июня в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По словам очевидцев, мотоциклист двигался на высокой скорости, обо что-то ударился, потерял управление и упал на асфальт. Пострадавшего увезли на скорой.

«Ударился обо что-то на углу Королева и Сизова, яма или бордюр. Второго участника не было. Ехал очень быстро. Зову, кажется, Иван, 42 года. Из экипировки только шлем. Все время был в сознании. Погрузили в скорую», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на опубликованных кадрах запечатлен только один автомобиль, остановленный на трамвайных путях. У машины заметно повреждена передняя часть, около транспорта разбросаны его детали и осколки.