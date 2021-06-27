Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Дорожная ситуация 27 июня. Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 27 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Дорожные работы проводятся на Мурманском шоссе, на Загородном проспекте, на Среднем проспекте Васильевского острова и в других точках города.

В 13:00 дорожная ситуация может измениться. Пробки могут достигнуть 2 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.

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