Петербург поставил новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Северной столице обновила суточный рекорд. За прошлый день в Петербурге выявили 1298 случаев заражения.

Об этом стало известно в воскресенье, 27 июня. Днем ранее в городе на Неве зарегистрировано 1247 положительных тестов на COVID-19. Подобные показатели в ковидной статистике последний раз были в январе, когда затихала вторая волная пандемии.

Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область. По всей России за последние сутки зафиксировано 20 538 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Выявили 599 летальных исходов. При этом 12 728 человек смогли вылечиться от инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главврач больницы в Петербурге назвал вакцинацию главным способом защиты от COVID-19.