В Петербурге умерла 95-летняя президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда

Ушла из жизни Валентина Ивановна Леоненко — президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда. В годы войны она лечила раненых в военном госпитале. Ей было 95 лет.

Соболезнования родным и близким Леоненко выразил городской губернатор Александр Беглов. Он заявил, что для Петербурга она навсегда останется символом блокадной стойкости.

Валентина Леоненко родилась 22 июля 1925 года. Она окончила фельдшерскую школу, педагогическое училище, Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена. Награждена медалью «За оборону Ленинграда», знаком отличия «Отличник народного просвещения».

В Смольном рассказали, что 1941 году, когда ей было 16 лет, Леоненко лечила раненых бойцов в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла окопы у Кировского завода. После войны она посвятила более 50 лет педагогической работе: была учителем и директором школы в Ленинграде.

В 1990 году она создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда и стала ее президентом. В состав ассоциации вошли больше сотни организаций из 65 российских городов и 39 городов других стран.