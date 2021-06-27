Из Невы спасали поляка, который решил освежиться в жаркий день

Мужчина исполнил сальто и оказался в воде.

В Санкт-Петербурге сегодня, 27 июня, из Невы спасали поляка. Он исполнил сальто в реку прямо с Литейного моста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что мужчина шел по переправе и в какой-то момент разделся и прыгнул в воду. Видимо, ему стало жарко, и он решил так освежиться. На помощь ему пришли спасатели. В результате инцидента поляк сильно не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти погиб прыгнувший с тарзанки 15-летний подросток. О найденном трупе местный житель сообщил в полицию. Он заметил его в воде местной речки.