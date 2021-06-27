Из Невы спасали поляка, который решил освежиться в жаркий день

Из Невы спасали поляка, который решил освежиться в жаркий день
В результате инцидента мужчина сильно не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчина исполнил сальто и оказался в воде.

В Санкт-Петербурге сегодня, 27 июня, из Невы спасали поляка. Он исполнил сальто в реку прямо с Литейного моста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что мужчина шел по переправе и в какой-то момент разделся и прыгнул в воду. Видимо, ему стало жарко, и он решил так освежиться. На помощь ему пришли спасатели. В результате инцидента поляк сильно не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти погиб прыгнувший с тарзанки 15-летний подросток. О найденном трупе местный житель сообщил в полицию. Он заметил его в воде местной речки.

литейный мост нева новости СПб


 

Новости партнеров
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Михалков предложил Бузовой поработать билетершей в театре
В России хотят организовать платную вакцинацию от коронавируса для ...
Сборная Чехии обыграла Нидерланд в Евро-2020
На Богатырском после аварии травмирован ребенок
Эксперты считают, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом ...
На Планерной в аварии с «Газелью» пострадал водитель: он, кажется, был пьян
В Петербурге ухудшится погода: будет жарко, но не слишком
На Партизана Германа в аварии пострадал мужчина