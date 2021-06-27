На трассе «Нева» авария с участием фуры: госпитализированы три женщины

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

В Тосненском районе вечером 27 июня произошла жесткая авария с участием фуры. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Все случилось на 587-м километре трассы М-11 «Нева» — там столкнулись грузовой автомобиль с двумя попутными легковыми машинами. Непонятно, что стало причиной аварии. В результате инцидента пострадали три женщины – пассажирки марки DFM — 39, 42 и 58 лет. Врачи, осмотревшие их, заявили о травмах средней тяжести. Всем травмированным потребовалась госпитализация.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Сизова пара пенсионеров угодила под колеса легковушки.