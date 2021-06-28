Эпидемиолог дал прогноз, как толпа выпускников без масок на «Алых парусах» повлияет на пандемию в Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» посетили без малого 30 тысяч человек. Но большинство из них носили маски на подбородках или не носили совсем.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил в беседе с «КП-Петербург», что, по его мнению, «Алые паруса» не сильно отразятся на обстановке по коронавирусу в Северной столице. Он объяснил это тем, что на праздник проходил на улице, был ветер.

«Там было трудно получить заражающую дозу. Только при очень близком контакте. Если кто-то целовался, то могли заразиться. А так заражаются ведь не единичными вирусами», — рассказал врач.

По его словам, резкого роста заболеваемости после «Алых парусов» ждать не стоит. Он уверяет, что сам праздник не принесет большой вклад в новый всплеск ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне Петербург поставил новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19.