Военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество

Военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество
Суд арестовал на два месяца Юрия Кравченко, Сергея Романова и Артема Сохина. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Трое офицеров авиации ФСБ арестовал суд по обвинению в крупном мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС. Суд арестовал на два месяца Юрия Кравченко, Сергея Романова и Артема Сохина. Кравченко — начальник шестого отдела управления авиации, Сохин — его зам, Романов офицеров управления авиации. Всем мужчинам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка отсудила 130 тысяч рублей за залив квартиры. Судебные приставы взыскали в пользу пожилой жительницы Петербурга 130 тысяч рублей за залитую квартиру. Коммунальщики перечислили деньги, не дожидаясь принудительных мер. Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, в квартире пенсионерки в Петроградском районе произошла авария из-за плохой гидроизоляции балкона.

мошенничество обвинение суд управление авиации фсб


 

Новости партнеров
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Санкт-Петербурге проходит межрегиональный слёт социальных предпринимателей СЗФО
Полиция задержала жителя Луги, подозреваемого в убийстве падчерицы, на ...
Автомобиль слетел в кювет на Московском шоссе
Первый этап транспортной реформы в Петербурге начнется в апреле 2022 года
Вирусолог Нетесов: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц ...
В Петербурге суд запрещает сайты с экскурсиями по крышам, но это не ...
Пятерых утопленников за день обнаружили в Петербурге и Ленобласти
Более 80 человек пострадали в ДТП в Петербурге и Ленобласти за выходные