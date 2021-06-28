Военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество

Трое офицеров авиации ФСБ арестовал суд по обвинению в крупном мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС. Суд арестовал на два месяца Юрия Кравченко, Сергея Романова и Артема Сохина. Кравченко — начальник шестого отдела управления авиации, Сохин — его зам, Романов офицеров управления авиации. Всем мужчинам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка отсудила 130 тысяч рублей за залив квартиры. Судебные приставы взыскали в пользу пожилой жительницы Петербурга 130 тысяч рублей за залитую квартиру. Коммунальщики перечислили деньги, не дожидаясь принудительных мер. Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, в квартире пенсионерки в Петроградском районе произошла авария из-за плохой гидроизоляции балкона.