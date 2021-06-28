Пациентка Мариинской больницы пожаловалась на продавца массажеров

Петербургский блогер Мария Мотузная рассказала о коммивояжерах в Мариинской больнице, которые пытаются продать пациентам китайские массажеры. В медучреждении заявили, что проведут проверку.

Мотузная написала в своем Twitter, что продавцы массажеров работают с пенсионерами в палатах, несмотря на коронавирусный режим в больнице.

«У нас тихий час и тут просто заходит левый мужик продавать как в поезде? В больнице ковидный режим, а этот ходит и пытается втереть пенсионеркам какой-то массажёр китайский сначала за 1,5К, а потом «да ладно за 500 отдам» со спущенной маской?», — рассказывает девушка.

Мотузная возмутилась, что к ней в палату не пустили даже молодого человека, который хотел передать бутылку с водой, но продавец массажеров «залетел как к себе домой».

В самой Мариинской больнице заявили, что ни разу не видели этого мужчину в палатах. Также там пообещали провести проверку, а после дать официальный комментарий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мариинская больница вернулась к приему ковид-пациентов.