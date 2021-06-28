В Петербурге в маршрутке украли IPhone 12

Сумку заявитель не закрывала, после того как убрала в неё свой мобильный телефон. Фото: pixabay.com

Сумку заявитель не закрывала, после того как убрала в неё свой мобильный телефон. Фото: pixabay.com

В полицию поступило заявление от девушки 1990 г.р., о том, что у неё украли мобильный телефон марки IPhone 12 Pro Max, серебристого цвета. Его отсутствие обнаружила накануне, находясь на автобусной остановке по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 43.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранее, перед выходом из маршрутки К-404 на автобусной остановке девушка убрала свой мобильный телефон в основной карман своей сумки, которую держала в руке. Сумку девушка не закрывала, после того как убрала в неё свой мобильный телефон. В её сумку залезли и украли средство связи.

Ущерб составил 116830 рублей, значительный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электросамокатчик получил черепно-мозговую травму после ДТП с каршерингом на Петроградке. В ночь на 27 июня на Петроградской стороне произошло ДТП с участием каршеринга и электросамоката. Сбитого мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.