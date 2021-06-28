Партия «Новые люди» в Петербурге подготовила политические команды на опен-эйре

Партия «Новые люди» придумала уникальный формат подготовки к выборам — «политический опен-эйр». Собрав более 200 активистов из Петербурга, партия организовала двухдневный выезд на природу. На нем участники смогли и отдохнуть, и подготовиться к грядущей избирательной кампании.

В течение двух дней под Петербургом «Новые люди» готовили своих сторонников к избирательной кампании в Законодательное собрание города и Госдуму. В тренингах приняли участие десятки молодых активистов из разных районов города. Они обсуждали агитационные материалы, медийное освещение кампании, обучались базовым принципам политических технологий.

Перед участниками опен-эйра также выступили и потенциальные кандидаты в ЗакС и Госдуму. Ребята смогли задать им вопросы, пообщаться в неформальной обстановке, узнать про их идеи, а также внести собственные предложения в предвыборные программы. Обсуждалась и уже проделанная работа. Разделившись на группы, участники искали новые формы и подходы к продвижению идей партии.

Результатом этой работы станет подготовка десятков команд агитаторов, которые будут рассказывать о партии «Новые люди» петербуржцам, участвовать в сборе подписей избирателей, наблюдать за выборами на участках.

«Для нас важно, что участники сами предлагают темы для работы, потому что мы строим партию снизу вверх, а не наоборот. Молодежь в первую очередь интересуют темы экологии, здравоохранения, образования, трудоустройства», — рассказывает зампред партии «Новые люди» Александр Даванков.

И добавляет, что таких мероприятий такого формата раньше не делала ни одна из политических партий.

С ним согласна и руководитель регионального отделения Ксения Горячева. Но она отметила, что на опен-эйре собралась далеко не только молодежь.

«У нас здесь есть люди и 30, и 60 лет. Мы ищем способы как связать поколения, как объединить опыт взрослых профессионалов и свежие идеи 20-летних. И как сделать так, чтобы не было конфликта «отцов и детей», — объясняет политик.

По ее словам, главный итог мероприятия не в том, что участники могут познакомиться друг с другом поближе и обменяться идеями, а в том, что появятся «эмоциональные связи между ними». Потому что именно это помогает созданию нового общества, в котором нет конфронтаций.