За выходные в Петербурге и Ленобласти сбили троих велосипедистов, два случая оказались смертельными

За выходные в Петербурге и Ленобласти сбили троих велосипедистов, два случая оказались смертельными
Комментаторы считают, что в данном случае виноваты оба: велосипедист ехал в неположенном месте, а автомобилистка совершила рискованный маневр, не подумав о других участниках дорожного движения. Фото: скриншот ВКонтакте/ Дорожный инспектор

За последнюю неделю на территории Северной столицы и Ленинградской области произошло четыре ДТП с велосипедами, и лишь в одном из них владелец двухколесного транспорта выжил. При этом только за минувшие выходные велосипедисты стали участниками трех дорожных инцидентов.

Так, около 4 часов утра 27 июня на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга 24-летняя девушка на чужой «БМВ», двигаясь по проспекту от Светлановской площади к Дрезденской улице, на полной скорости сбила неизвестного велосипедиста, который ехал в попутном направлении — он мгновенно скончался от полученных травм.

На кадрах видео, опубликованных в группе «Дорожный инспектор», видно, что велосипедист ехал практически по середине автомобильной полосы, а когда «БМВ» начала его обгонять, решил подвинуться ближе к обочине. Это решение стало для него смертельным. Погибшему молодому человеку на вид было около 25 лет.

Правоохранители позже выяснили, что юная автомобилистка часто лихачит за рулем иномарки: пятилетний стаж вождения сопровождается 32 эпизодами привлечения к административной ответственности. Теперь, после смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

В тот ж день, но около полуночи в отдел полиции по Кировскому району Ленобласти обратилась женщина, которая рассказала о ДТП возле железнодорожной станции «Невдубстрой» с участием авто «Ниссан Кашкай» и велосипедиста. Последний, по словам очевидицы, лежал на обочине с очевидной травмой головы. На вид мужчине около 40-50 лет.

Позже правоохранителям поступила телефонограмма из больницы Шлиссельбурга, куда доставили пострадавшего. Им оказался 46-летний петербуржец, проживающий в поселке Мга. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и грудной клетки, множественными ранами головы и лица и ссадинами по всему телу. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

А днем 26 июня в дорожно-транспортном происшествии в Ленобласти погиб 11-летний ребенок. Инцидент произошел на трассе «Вологда — Новая Ладога» в Тихвинском районе. 36-летний житель поселка Цвылево, находясь за рулем «Рено Дастер» совершил наезд на юного велосипедиста. Подробности аварии неизвестны, но маленький житель города Тихвин, увы, погиб на месте.

Между тем, виновник ДТП, — индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, — сам сообщил в полицию о случившемся. Теперь разобраться в ситуации предстоит правоохранителям.

Напомним, что 21 июня на седьмом километре дороги 41К-066 между деревней Вартемяги и поселком Токсово столкнулись мотоцикл и велосипедист. Авария стала смертельной для обоих.

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