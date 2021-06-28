Во Всеволожском районе маньяк напал на девушку

Со стороны черной лестницы кто-то зашел, и молодой человек убежал. Фото: Pixabay

Со стороны черной лестницы кто-то зашел, и молодой человек убежал. Фото: Pixabay

В полицию Ленобласти поступило заявление от девушки 1995 г.р. о том, что накануне около 09:40 в грузовом лифте, расположенном в многоквартирном доме по адресу: Ленобласть, Всеволожский р-н, п. Бугры, Воронцовский б-р, д. 5 неизвестный молодой человек накинулся на нее, прижал в углу, стал совершать в отношении заявительницы действия сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, девушка начала кричать, а он стал высказывать угрозы расправы. Со стороны черной лестницы кто-то зашел, и молодой человек убежал.

Приметы: 26-27 лет, худого телосложения, рост 170 см, европейский тип лица, волосы средней длины темные, на носу с левой стороны родинка. Солнцезащитные очки. Одет бежевое худи, джинсовые шорты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в маршрутке украли IPhone 12. В полицию поступило заявление от девушки 1990 г.р., о том, что у неё украли мобильный телефон марки IPhone 12 Pro Max, серебристого цвета.