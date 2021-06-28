Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью главы ассоциации общественных организаций блокадников

В Петербурге накануне стало известно о смерти 95-летней главы Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда Валентины Леоненко. Соболезнования в связи с ее кончиной принесла председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Об этом сообщает комитет по социальной политике Петербурга. Матвиенко заявила, что с глубокой скорбью узнала о смерти президента ассоциации общественных организаций блокадников.

По словам главы Совфеда, Леоненко всю жизнь служила Родине, на ее долю выпало немало испытаний. В юном возрасте Леоненко увидела ужасы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Она трудилась вместе со всеми ленинградцами: рыла окопы, работала в военном госпитале.

Несмотря на пережитое, Валентина Ивановна оставалась мужественным и стойким человеком с отзывчивым сердцем и твердыми убеждениями, отмечает Матвиенко.

«Мы будем помнить Валентину Ивановну с теплом и благодарностью за все, что она сделала для своей страны. Прошу передать мои искренние соболезнования ее родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге умерла 95-летняя президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда.