В Москве дожди топят станцию метро «Ясенево»

В Москве станция метрополитена «Ясенево» затапливается, в связи с этим движение поездов на данном участке временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Департамента транспорта.

Дептранс пишет, что на станцию метро «Ясенево» с улицы льется много воды. Жидкость попадает в вестибюль, а также немного на платформу.

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, было решено остановить движение поездов между станциями «Тёплый Стан» и «Новоясеневская».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Москву накроет «суперливень» 28 июня. Самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Также возможны подтопления, шквалистый ветер до 26 метров в секунду и град.