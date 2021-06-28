В Москву накроет «суперливень» 28 июня

В Москву накроет &#171;суперливень&#187; 28 июня
На некоторых участках москвичам пообещали град. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В первый день рабочей недели в Москве ожидается «суперливень». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «сперливень» пройдет во второй половине дня и принесет 70 процентов месячной нормы осадков. В понедельник, 28 июня, российская столица окажется в самом центре волнового и очень активного циклона.

Как сообщили «РИА Новости», синоптик уточнил, что самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Также возможны подтопления, шквалистый ветер до 26 метров в секунду и град.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге ожидаются грозовые дожди и похолодание. Погоду в городе будет формировать северо-западная периферия циклона, сформировавшегося над центральной частью Европейской России.

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