В Москву накроет «суперливень» 28 июня

В первый день рабочей недели в Москве ожидается «суперливень». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «сперливень» пройдет во второй половине дня и принесет 70 процентов месячной нормы осадков. В понедельник, 28 июня, российская столица окажется в самом центре волнового и очень активного циклона.

Как сообщили «РИА Новости», синоптик уточнил, что самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Также возможны подтопления, шквалистый ветер до 26 метров в секунду и град.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге ожидаются грозовые дожди и похолодание. Погоду в городе будет формировать северо-западная периферия циклона, сформировавшегося над центральной частью Европейской России.