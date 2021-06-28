В понедельник в Петербурге ожидаются грозовые дожди и похолодание

В понедельник в Петербурге ожидаются грозовые дожди и похолодание
В городе ожидается дождливая погода. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Рабочая неделя в Северной столице начнется с грозовых дождей и понижения температуры. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, в понедельник, 28 июня, погоду в городе будет формировать северо-западная периферия циклона, сформировавшегося над центральной частью Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, по Ленобласти местами сильные, с градом.

В дневное время в Петербурге потеплеет до +24…+26 градусов, в 47-м регионе столбики термометров поднимутся до +28. Северный ветер подует со скоростью 3-80 метров в секунду, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Ленобласти о жаре и ливнях с грозами.

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