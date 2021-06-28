Спасатели предупредили жителей Ленобласти о жаре и ливнях с грозами

В начале новой недели в Ленобласти сохранится аномальная жара. Спасатели предупредили, что температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов.

В понедельник, 28 июня, температура воздуха поднимется до +27 градусов. Ожидаются также дожди и грозы. Во вторник и среду тоже будут осадки, а воздух прогреется до +26.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, также сегодня в Гатчинском, Всеволожском, Кировском и Волховском районах будет действовать 3-й класс пожароопасности, а в Киришском и Тихвинском – 4-й. В остальных районах — 1-2 классы пожароопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на участках семи трасс будут введены ограничения уже в понедельник, 28 июня.