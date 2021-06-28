Спасатели предупредили жителей Ленобласти о жаре и ливнях с грозами

Спасатели предупредили жителей Ленобласти о жаре и ливнях с грозами
В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В начале новой недели в Ленобласти сохранится аномальная жара. Спасатели предупредили, что температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов.

В понедельник, 28 июня, температура воздуха поднимется до +27 градусов. Ожидаются также дожди и грозы. Во вторник и среду тоже будут осадки, а воздух прогреется до +26.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, также сегодня в Гатчинском, Всеволожском, Кировском и Волховском районах будет действовать 3-й класс пожароопасности, а в Киришском и Тихвинском – 4-й. В остальных районах — 1-2 классы пожароопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на участках семи трасс будут введены ограничения уже в понедельник, 28 июня.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть погода


 

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