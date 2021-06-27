В Ленобласти на семи трассах введут ограничения движения

Они будут действительны в связи с проведением дорожных работ.

В Ленинградской области на участках семи трасс будут введены ограничения уже в понедельник, 28 июня. Об этом сообщает Online47. Известно, что они связаны с проведением дорожных работ.

Автомобилистам придется снизить скорость, двигаясь по следующим трассам: Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», Р-23, А-181 «Скандинавия», «Магистральная» (входит в состав трассы А-181 «Скандинавия») и А-121 «Сортавала». Специалисты будут устанавливать, ремонтировать и выправлять знаки, а также ликвидировать деформацию дорожного полотна. Они также займутся скашиванием травы на обочинах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Северной столице одиноким пенсионерам хотят возмещать взносы за капремонт.