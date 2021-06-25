В Северной столице одиноким пенсионерам хотят возмещать взносы за капремонт

В Северной столице одиноким пенсионерам хотят возмещать взносы за капремонт
Пенсионеры смогут получать компенсации за капремонт. Фото: pixabay

В Петербурге программа по компенсированию денежных средств может распространяется на тех людей, кто старше 70 лет.

Известно, что жилищный комитет Петербурга будет рассматривать вопрос о компенсации взноса за капитальный ремонт пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания города на Неве.

Так, в полном объеме возмещать плату за капительный ремонт намереваются одиноким петербуржцам, котоыре пребывают в возрасте старше 70 лет.

Напомним, что в 2020 году программа капремонта осуществлялась за счет средств фонда в размере 13 458 млн рублей и средств государственной поддержки — 343 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный призывает доверять новым квитанциям «Петроэлектросбыта».

капремонт новости СПб пенсионеры


 

Новости партнеров
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
"Мумий Тролль" выступит в Петербурге, несмотря на коронавирусные ограничения
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Очевидец: в городской больнице
Очевидец: в городской больнице "ковидные" больные лежат на матрасах в коридоре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 40 тысяч человек
Беглов не связывает вспышку коронавируса в Петербурге с ПМЭФ и Евро-2020
В Северной столице одиноким пенсионерам хотят возмещать взносы за капремонт
Реальная статистика и жесткие ограничения: коронавирус в Петербурге к 25 июня
Прохожая обнаружила труп с ликом Христа на груди в парке Воинской славы
В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за дождей и ветра
В Северной столице поставят дополнительные 600 туалетов на праздник «Алые паруса»
Автомобилист насмерть сбил пешехода ночью на Народной улице