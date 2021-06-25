В Северной столице одиноким пенсионерам хотят возмещать взносы за капремонт

В Петербурге программа по компенсированию денежных средств может распространяется на тех людей, кто старше 70 лет.

Известно, что жилищный комитет Петербурга будет рассматривать вопрос о компенсации взноса за капитальный ремонт пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания города на Неве.

Так, в полном объеме возмещать плату за капительный ремонт намереваются одиноким петербуржцам, котоыре пребывают в возрасте старше 70 лет.

Напомним, что в 2020 году программа капремонта осуществлялась за счет средств фонда в размере 13 458 млн рублей и средств государственной поддержки — 343 млн рублей.

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