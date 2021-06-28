В Москве станцию метро «Ясенево» открыли на вход и выход после подтопления

Станция «Ясенево» оранжевой линии Московского метрополитена, которую раннее подтопило ливнем, вновь открыта на вход и выход для пассажиров.

Об этом сообщает ТАСС. Так движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии введено в график, заявили сегодня в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве станция метрополитена «Ясенево» затапливается, в связи с этим движение поездов на данном участке временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Департамента транспорта. Дептранс пишет, что на станцию метро «Ясенево» с улицы льется много воды. Жидкость попадает в вестибюль, а также немного на платформу. Кроме того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, было решено остановить движение поездов между станциями «Тёплый Стан» и «Новоясеневская».