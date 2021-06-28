Петербургские библиотеки готовятся к модернизации: объем финансирования — 1 млрд рублей

Петербургские библиотеки готовятся к модернизации: объем финансирования &#8212; 1 млрд рублей
Петербургские библиотеки ждет модернизация. Фото: Pixabay

В Петербурге библиотеки ждет новый этап модернизации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Такое решение было озвучено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Модернизирование нового этапа библиотек планируют завершить через три года. Объем финансирования превысит 1 миллиард рублей. Правительство ждет, что их посещаемость увеличится с 12 до 18 миллионов визитов в год.

В библиотеках намереваются обновить компьютеры, сервера, программное обеспечение.

Город собирается разработать специальное мобильное приложение «Петербургская библиотека», которое позволит без труда записаться в библиотеку, найти нужную книгу, продлить срок использования и другое.

Стоит отметить, что сегодня в Северной столице работает 198 государственных библиотек. При этом читателями являются свыше миллиона жителей.

Губернатор заявил, что Петербург нуждается в создании еще 16-ти библиотек.

Также Беглов напомнил, что уже в октябре после капремонта откроется здание Библиотеки имени Маяковского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов не связывает вспышку коронавируса в Петербурге с ПМЭФ и Евро-2020.

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